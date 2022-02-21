Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» на 21 и 22 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

Весь жилой массив п. Амангельды 21 февраля 14:00 до 16:00 — котельные КТЭК, поиликлиника, магазин «Гранит», «Новинка», «Зарина», «Колокольчик», «Жанар», ТОО «Тазалык», аптека «Забота», детский сад, ИП иКим, ИП Умирбаев, почта, ИП Кравченко.

21 февраля 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Чехова 156-177, 147,49, 177/1-177/7

22 февраля 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Чехова 196-230, ул. Валиханова 69-75, 73/2-73/16, ул. 1 Мая 201-217, ул. Шипина 130-144

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