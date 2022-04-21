Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 21 по 22 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 20 по 27 апреля 10:00 до 17:00 — детский сад «Маленькая страна». Частный сектор: ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10, ул. Пролетарская 27-46, пр. Абая 232-240, ул. Каирбекова 133-175, пр. Назарбаева 29-35, ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3.

20 и 21 апреля — 10:00 до 18:00 — ясли-сад № 6. Спальный сектор: 4 мкр. 4 д. 1,2

Дачи КСК

21 апреля 10:00 до 18:00

ГЭК -20 «Спартак», дачи «Текстильщик-1», детский сад «Академия радости».

22 апреля 10:30 до 18:00 — ТОО «СТС-бетон», ТОО «Евразия-фудс», ТОО «Урал LTD» ТОО «ХлебСнаб», ИП Аветисян, ИП Богдевич. Частный сектор: ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Сарбайская, ул. Линейная.

22 апреля 09:00 до 18:00 — Эталон-авто, ГЭК «Электрон», ИП Ким, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», ТОО «Арнау», ТОО «СВ», ИП Ремизов, ИП Моисеева, ИП Муслимова, ТОО «Лидер 2010», ИП Вельчинский, ТОО «Лидер-2».

Частный сектор: ул. Гастелло, ул. Восточная, ул. Качарская, ул. 40 лет Октября, ул. Чайкиной, ул. Чапаева, ул. МК-27, ул.Заря, ул. Короткая, ул. СМП-4.

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