Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

8 и 9 июля 2020 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Сауда-орталыгы ЛТД» по ул. Победы 52,

салон красоты «Раиса» по ул. Победы 60,

детский сад «Аружан» по ул. Байтурсынова 95/2,

магазин «Инструмент»,

магазин «Пента»,

магазин «Компьютрон».

Спальный сектор:

ул. Победы 60,64, 93/2,

ул. Шевченко 41,47.

Частный сектор:

ул. Победы 60-141,

ул. Козыбаева 122-164,

ул. Баймагамбетова 207-231.

Светофоры:

ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик,

ул. Баймагамбетова – ул. Победы,

ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,

ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды

9 июля 2020 года с 10:00 до 10:00

ТОО «Стикс» по ул. 1 Мая 64,

Общество слепых по ул. Журавлевой 15,

музыкальная школа по ул. Козыбаева 37.

Частный сектор:

ул. 1 Мая 4-53,42/1-42/10,

ул. Дощанова 94-167,

ул. Козыбаева 4-37,

ул. Журавлевой 3-25,

ул. Павлова 110-125,

ул. Чехова 38-68,130,186а,48/2-50/11.

Светофоры:

ул. Баймагамбетова – ул. Дощанова,

ул. Баймагамбетова – ул. Павлова,

ул. Баймагамбетова – ул. Гоголя,

ул. Баймагамбетова – ул. Толстого,

ул. Баймагамбетова – ул. Аль-Фараби.

10 июля 2020 года с 10:00 до 10:00

Спальный сектор:

ул. Гоголя 85,87,

ул. Павлова 60/1,62,64,66.

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