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Информация об отключении электроэнергии в Костанае

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План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

8 и 9 июля 2020 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Сауда-орталыгы ЛТД» по ул. Победы 52,
  • салон красоты «Раиса» по ул. Победы 60,
  • детский сад «Аружан» по ул. Байтурсынова 95/2,
  • магазин «Инструмент»,
  • магазин «Пента»,
  • магазин «Компьютрон».

Спальный сектор:

  • ул. Победы 60,64, 93/2,
  • ул. Шевченко 41,47.

Частный сектор:

  • ул. Победы 60-141,
  • ул. Козыбаева 122-164,
  • ул. Баймагамбетова 207-231.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды

9 июля 2020 года с 10:00 до 10:00

  • ТОО «Стикс» по ул. 1 Мая 64,
  • Общество слепых по ул. Журавлевой 15,
  • музыкальная школа по ул. Козыбаева 37.

Частный сектор:

  • ул. 1 Мая 4-53,42/1-42/10,
  • ул. Дощанова 94-167,
  • ул. Козыбаева 4-37,
  • ул. Журавлевой 3-25,
  • ул. Павлова 110-125,
  • ул. Чехова 38-68,130,186а,48/2-50/11.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Дощанова,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Павлова,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Гоголя,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Толстого,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Аль-Фараби.

10 июля 2020 года с 10:00 до 10:00

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 85,87,
  • ул. Павлова 60/1,62,64,66.
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