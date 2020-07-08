Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
8 и 9 июля 2020 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Сауда-орталыгы ЛТД» по ул. Победы 52,
- салон красоты «Раиса» по ул. Победы 60,
- детский сад «Аружан» по ул. Байтурсынова 95/2,
- магазин «Инструмент»,
- магазин «Пента»,
- магазин «Компьютрон».
Спальный сектор:
- ул. Победы 60,64, 93/2,
- ул. Шевченко 41,47.
Частный сектор:
- ул. Победы 60-141,
- ул. Козыбаева 122-164,
- ул. Баймагамбетова 207-231.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – ул. Тауелсиздик,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
- ул. Баймагамбетова – ул. Амангельды
9 июля 2020 года с 10:00 до 10:00
- ТОО «Стикс» по ул. 1 Мая 64,
- Общество слепых по ул. Журавлевой 15,
- музыкальная школа по ул. Козыбаева 37.
Частный сектор:
- ул. 1 Мая 4-53,42/1-42/10,
- ул. Дощанова 94-167,
- ул. Козыбаева 4-37,
- ул. Журавлевой 3-25,
- ул. Павлова 110-125,
- ул. Чехова 38-68,130,186а,48/2-50/11.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – ул. Дощанова,
- ул. Баймагамбетова – ул. Павлова,
- ул. Баймагамбетова – ул. Гоголя,
- ул. Баймагамбетова – ул. Толстого,
- ул. Баймагамбетова – ул. Аль-Фараби.
10 июля 2020 года с 10:00 до 10:00
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 85,87,
- ул. Павлова 60/1,62,64,66.
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