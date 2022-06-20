Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 20 по 24 июня 2022 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 20 по 23 июня 10:00 до 18:00- частный сектор: ул. Комарова 4-10 ул. Джамбула 47-57, 38-64, пр. Абая 70-92

с 20 по 24 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1 ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а. Спальный сектор: ул. Лермонтова 14,14/1

21 июня 10:00 до 18:00 — фирма «Арасан», магазин «Торпак», офис «Алма ТV». Частный сектор: ул. Рабочая 15-44 ул. Сьянова 22-42,189-219 пр. Назарбаева 18-24 ул. Каирбекова 181-234, ул. Шипина 46/1-46/10, 21а,23,31/1-31/17, пр. Абая 292-314.

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