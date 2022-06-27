Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 27 июня по 1 июля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 27 июня по 1 июля 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Л.Беды 3-9, ул. Кирпичная 30-63, ул. Дачная 87/1-87/15,91, 91а,91б, ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8

с 27 июня по 1 июля 10:00 до 18:00 — Частный сектор: пр. Н.Назарбаева 41-45,48/1-48/11, пр. Абая 244-262, ул. 5 Апреля 177-193

с 27 по 30 июня 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1, ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а. Спальный сектор: ул. Лермонтова 14,14/1

28 июня 10:00 до 19:00

Частный сектор: северо-запад квартал 58,59 – 58/2-58/29, 59/3-59/29.

29 июня 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Журавлевой 31-97, ул. Летунова 5-16,2/2,2/4,2/6, ул. Шаяхметова 1-20,13/1-13/12, ул. Фролова 121-177, ул. Чехова 1-21,17/1-17/14, ул. Бородина 4-18, Спальный сектор: ул. Джангильдина 34/1

ТП-49 (работы на подстанции)

30 июня 10:00 до 18:00

магазин «Нариман», автомойка «Мойдодыр», гостиница «Азия».

Частный сектор:

ул. Краснопартизанская 2-47

ул. Абильсай 2-31,12/1-12/5,10/2-10/7

ул. Павлова 11/1-11/7,5/4,5/5,1-9,2/12-2/16

ул. 8 Марта 1-62,51/1-51/18

ул. Фролова 2-39

ул. Тобольская 1-84

ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14

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