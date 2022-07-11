Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с 11 по 15 июля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 11 по 12 июля 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Беды 15-23, ул. Маяковского 58-74

с 13 по 22 июля 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 1 Мая 4-40, ул. О. Дощанова 94-128, ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. Журавлевой 3-25, 54-66,

12 и 13 июля 10:00 до 19:00 — парк аттракционов, кинотеатр «Казахстан», библиотека им. Толстого, школа детского творчества. Светофор: ул. Гоголя-ул. Алтынсарина

14 и 15 июля 10:00 до 19:00 — школа № 28 по ул. Бородина 138/1, ТОО «ВМС-ПКФ», городской суд, НурБанк по ул. Победы 72, кафе «Женис», ТОО «Костанайводхоз». Частный сектор: ул. Бородина 151-161, пл. Победы 76, 161-173, 167/3-167/11, 169/4-169/14, ул. Шаяхметова 117-141, ул. Амангельды 154-181.

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