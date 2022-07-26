Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с 26 по 29 июля 2022 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 27 июля по 5 августа июля 10:00 до 18:00 — ТОО «СТИКС» по ул. 1 Мая 64.

Частный сектор: ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. Павлова 99-125, ул. 1 Мая 37-53, 42/1,42/2, ул. Козыбаева 21-36.

Светофор: ул. Чехова – ул. Гоголя

Частный сектор: ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. Павлова 99-125, ул. 1 Мая 37-53, 42/1,42/2, ул. Козыбаева 21-36. Светофор: ул. Чехова – ул. Гоголя с 28 июля по 5 августа июля 10:00 до 18:00, Частный сектор: ул. пр. Абая 209-233, пр. Назарбаева 55-57, ул. Касымканова 131-161, 140/2,140/6,ул. Пролетарская 51-70.

26 и 27 июля 10:00 до 19:00 — Детский сад № 4 по ул. Чернышевского 72, ТД «Азия», магазины «Раузет», «Жарык», аптека «Забота», «Фармаком», «Цветная», офисы по ул. Чернышевского 70, отдел полиции по ул. Карбышева 21. Спальный сектор: ул. Чернышевского 68, ул. Карбышева 17,19,21

26 июля 10:00 до 17:00 — Торгово-Промышленная палата по ул. Тауелсиздик 165, часовня, ТОО «Агний», ТОО «КРЕД», стройка дома по ул. Темирбаева 50. Спальный сектор: ул. Тауелсиздик 161,163,165,184,186,188, ул. Майлина 10,12. Частный сектор: ул. Дзержинского 48-54, 48/1,9/1-9/1211-21,49а,51а, ул. Тауелсиздик 190-194, ул. Майлина 47-53. Светофор: ул. Тауелсиздик – ул. Дзержинского, ул. Тауелсиздик – ул. Майлина

28 июля 10:00 до 19:00 — магазин «Белочка», аптека «Забота» по ул. Бородина 168а, ИП Федоров по ул. Шипина 164а. Спальный сектор: ул. Бородина 168. Светофор: ул. Бородина – ул. ул. Шипина

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