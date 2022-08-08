Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») Костанай с 8 по 12 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов, мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы )

с 8 по 11 августа 09:00 до 17:00 — спальный сектор: мкр. Береке 56,56б,56а,67,67а,67б, Жулдыс 5.

с 8 по 11 августа 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1, ул. Беды 3-9, ул. Кирпичная 30-61, ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а,91б.

9 августа 10:00 до 19:00 — АЗС по ул. Абая – Быковского, ТД «Зайка», магазин «Витамин», «Пятачек». Спальный сектор: ул. Чкалова 6,14, 14/2, ул. Быковского 11, пр. Абая 26. Светофор: пр. Абая – ул. Быковского, ул. Маяковского – ул. Быковского

11 августа 10:00 до 19:00 — ИП Зиннер, ТД «Аквалидер», детский центр «Пупавка», мед. центр по пр. Абая 112, магазин «Нутрифит», «Мясо». Частный сектор: ул. Фролова 16-48, 33/1-33/20, ул. Маяковского 2-63, ул. Краснопартизанская 8-66, 58/1-58/12,12/1-12/12, ул. Наримановская 32-53, ул. Беды 2-12, ул. Джамбула 1-36а, 34/2-34/10, 36/1-36/13, пр. Абая 98-110, 120-136, ул. Абильсай 41-54. Светофор: пр. Абая – ул. Фролова

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