Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 24 по 31 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы) с 22 по 24 августа 09:00 до 19:00, спальный сектор: мкр.Береке 56,56б,56а,67,67а,67б, Жулдыз 5

с 25 по 27 августа 10:00 до 17:00 — ТОО «Стикс», ТОО «Лира» по ул. Дощанова 130. Частный сектор: ул. Павлова 42/3-42/10,107а,107, 99-125, ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, ул. 1 Мая 37-53.

с 27 по 31 августа 10:00 до 17:00 — музыкальная школа по ул. Козыбаева 37. Частный сектор: ул. Козыбаева 21-36, ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

с 31 августа по 3 сентября 10:00 до 17:00 — ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25, Частный сектор: ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. 1 Мая 4-44,42/2, ул. Дощанова 94-128, ул. Журавлевой 3-25,

25 августа 10:00 до 19:00 — автосалон, школа, школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская». Спальный сектор: ул. Наримановская 122,122/1, 126, ул. Баймагамбетова 147/1. Частный сектор: ул. ул. Беды 120, ул. Наримановская 122/10,122/8,126/1,120/1.

23 и 31 августа 10:00 до 19:00 — Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а. Спальный сектор: ул. Бородина 142,144, пр. Назарбаева 139,137/1, ул. Шевченко 130, ул. Шаяхметова 149.

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