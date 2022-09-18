Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 19 по 24 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

19 сентября 10:00 до 14:00 — магазин «Спутник», школа-студия по ул. Каирбекова 339.

Частный сектор: ул. Каирбекова 229-335, ул. Яковлева 1-35, ул. Юности 1-35, ул. Зерновая 2-36, ул. Дружбы 12/1-12/5, 7/1, Спальный сектор: ул. Дружбы 21, ул. Урожайная 18а, 20.

19 сентября 13:00 до 19:00 — ресторан «Гранд Вояж», магазин «Буренка», «Любимый», «Ласточка», «Автодело», салон красоты «Амазонка», «Мир причесок». Частный сектор: пер. Введенский 1-38, ул. Орджоникидзе 2-42, ул. Молодежная 1-33. Спальный сектор: ул. Урожайная 29, 35,31, 37, 33,33/1, ул. Орджоникидзе 15,44,46,50,52, ул. Введенская 47, пр. Кобланды Батыра 4б,8а,8б.

с 20 по 24 сентября 10:00 до 19:00 — Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37, Частный сектор: ул. Козыбаева 21-36, ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

с 20 по 24 сентября 10:00 до 18:30 — ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор: ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. 1 Мая 4-52,42/2, ул. Дощанова 94-128, ул. Журавлевой 3-25.

с 20 по 24 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Мира дом. 11А -20А

20 сентября 10:00 до 19:00 — магазин «Кайнар», «Север», «Эвелина», «Кристалл», «Айналайн», КаспиБанк, кафе «Асият». Спальный сектор: ул. Амангельды 72, ул. Алтынсарина131. Частный сектор: ул. Дулатова 85-107, ул. Амангельды 82-88, 86/1.

21 сентября 10:00 до 19:00 — школа № 11, магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236, детский сад «Айгерим», клиника «Уромед», магазины «Коробочка», «Удача», «Угловой». Спальный сектор: ул. Лермонтова 9, 13,13а, ул. Северная 18.18а. Частный сектор: ул. Орджоникидзе 1-13, ул. Луговая 1-28, ул. Введенская 27/1, 2-31, ул. Северная 3-34, ул. Каирбекова 245-297, пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

22 сентября 10:00 до 15:00 — магазин «Киевский» по ул. Матросова 133, фирма «Октан».

Частный сектор: ул. Космодемьянской 34-54, 48/1-48/5,50/2-50/6, 36/5, 38/1-38/6, ул. Заря 11-19, ул. Матросова 14-22, 26/1-40/2, ул. Гастелло 24-40, 7/1-9/2, ул. 40 лет Октября 30-38, пер. 40 лет Октября 30/3-30/9.

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