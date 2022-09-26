Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 26 по 30 сентября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 26 по 30 сентября 10:00 до 19:00 — Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37, частный сектор: ул. Козыбаева 21-36, ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

с 26 по 30 сентября 10:00 до 18:30 — ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25, Частный сектор: ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5, ул. 1 Мая 4-52,42/2, ул. Дощанова 94-128, ул. Журавлевой 3-25.

26 сентября 10:00 до 19:00 — магазин «Кайнар», «Север», «Эвелина», «Кристалл», «Айналайн», КаспиБанк, кафе «Асият». Спальный сектор: ул. Амангельды 72, ул. Алтынсарина131.

Частный сектор: ул. Дулатова 85-107, ул. Амангельды 82-88, 86/1.

27 сентября 10:00 до 19:00 — школа № 11, магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236, детский сад «Айгерим», клиника «Уромед», магазины «Коробочка», «Удача», «Угловой».

Спальный сектор: ул. Лермонтова 9, 13,13а, ул. Северная 18.18а. Частный сектор: ул. Орджоникидзе 1-13, ул. Луговая 1-28, ул. Введенская 27/1, 2-31, ул. Северная 3-34, ул. Каирбекова 245-297, пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

28 сентября 10:00 до 19:00 — конд. цех «Любимая Ева», парикмахерская «Вишенка», АЗС № 12., столовая, аптека, магазин «Колибри» по пр. Кобланды Батыра 54.

Спальный сектор: ул. Курганская 4.

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