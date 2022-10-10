Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 10 по 14 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

10 октября 10:00 до 13:00 — аптека «Магнит удачи». Спальный сектор: ул. Козыбаева 98.

с 10 по 14 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 2 Речная 1а-28, 56-72а, ул. Речная 5-38.

10 октября 10:00 до 18:00 — школа № 23, Тойота-Центр по пр. Абая 26в.

11 октября 10:00 до 13:00 — спальный сектор: ул. Козыбаева 107, пр. Тауелсиздик 112.

11 октября 10:00 до 18:00 — ТД «Мандарин», мед. центр «Nova диагностик» по ул. Майлина 57, магазины «Светотехника», «Весна», «Зоомир», ТОО «Вельт».

Спальный сектор: ул. Дзержинского 56,58,60,ул. Майлина 57,57а.

12 и 13 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Дружбы 1-51, ул. К.Маркса 23-90, ул. Мира 8 — 32,

14 октября 10:00 до 18:00 — ГКП «Тазалык-2012» по ул. Плеханова 79, ТОО «Радио-Калкан», «Управление службы охраны» по ул. Карбышева 6, ТОО СК «Кос-Тана»,

Спальный сектор: ул. Карбышева 25, магазин «Вианор», СТО «Лада спорт».

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