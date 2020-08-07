Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 8 по 14 августа 2020 года.

8 августа с 10:00 до 18:00

Школа-сад № 15 по ул. Амангельды 50, ТД «ГУМ», ТД «Азия», ТД «Евроцентр».

Частный сектор: ул.пр. Абая 185-195, ул. Касымканова 108-127, ул. Победы 49-63, ул. Амангельды 64-66.

Светофор: ул. Победы – ул. Алтынсарина; ул. Шевченко – ул. Алтынсарина.

10 августа с 14:00 до 18:00

Бизнес- центр по ул. Арыстанбекова, Автожастар по ул. Арыстанбекова 21.

Частный сектор: ул. ген. Арыстанбекова 5,8а,11а,15,16,17,19а,21,26.

10 и 11 августа с 10:00 до 18:00

Школа –сад- интернат по ул. Гашека 2.

11 августа с 14:00 до 18:00

Музыкальная школа по ул. Пушкина 64, поликлиника «Стомед- Жемчужина», гор. архитектура по ул. Алтынсарина 128, библиотека по ул. Касымканова 74, ТД «Форвард».

Спальный сектор: ул. Пушкина 54, ул. Амангельды 45,47, пр.Абая 173.

12 и 13 августа с 10:00 до 18:00

промзона по ул. Орджоникидзе 25, 25а, 54, ул. Дулатова 230, 236, 267.

14 августа с 10:00 до 19:00

магазин «Алтын» по ул. Баймагамбетова 296, клиника по ул. Баймагомбетова 302, ИП «Лекарева».

Частный сектор: ул. ул. Алтынсарина 2111-227а, ул. Дулатова 166-260, 69/1-69/8, 241/1-241/27, ул. Шипина 58-100, ул. Байтурсынова 186-226, 221/1-221/14, 245/1/245/22, ул. Баймагамбетова 244-320, 93-99, 242/1-242/14, ул. Валиханова 11-41

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