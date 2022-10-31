Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 31 октября по 4 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

31 октября 10:00 до 18:00 — Картинная галерея по ул. Алтынсарина 113, павильоны, кафе и цветочные киоски по пр. Аль-Фараби (р-он центрального сквера)

с 31 октября по 4 ноября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Речная 5-38, ул. 2 Речная 5-72.

1 ноября 10:00 до 17:00 — Частный сектор: ул. 1 пр. Цветочный 1-33, 400-425, 2 пр. Цветочный 1-37, 3 пр. Цветочный 2-22, ул. Цветочная 380-424, ул. 6 Кустанайская 1-24, ул. 5 Кустанайская 1-14.

1 ноября 10:00 до 19:00 — ТД «Березка», Римско-Католический приход, цех п/ф «Сибиряк». Спальный сектор: 7 мкр. дом 17,17б.

2 ноября 10:00 до 17:00 — Спальный сектор: ул. Каирбекова 407,409, пр. Кобланды Батыра 60а.

3 и 4 ноября 10:00 до 20:00 — Школа № 17, детский сад при школе. Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14.

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