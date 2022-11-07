Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» города Костанай с 7 по 11 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 7 по 11 ноября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1-10, 4 пр. Лермонтова 1-14, 3 пр. Лермонтова 1-14, пр. Абая 287-305.

7 ноября 10:00 до 19:00 — магазин «Березка», «Строймакс», ТОО «ГолдБарс». Спальный сектор: ул. Алтынсарина 5,7,9, ул. Хакимжановой 62, ул. Комарова 13. Частный сектор: ул. Хакимжановой 66-88, пер. Хакимжановой 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9.

с 7 по 11 ноября 10:00 до 18:00 — Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15. Спальный сектор: ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246, ул. Лермонтова 19. Частный сектор: ул. Алтынсарина 21а,21,19,41/2, 37,41/1.

8 ноября 10:00 до 19:00 — школа № 28, детский сад при школе, городской суд по ул. Победы 72, Нурбанк, ТД «Алтын килем». Частный сектор: ул.Бородина 151-161, ул. Победы 161-173, 169/4-169/14, 167/1-167/11, ул. Шаяхметова 117-141, ул. Амангельдыц 154-181.

8 ноября 10:00 до 14:00 — Частный сектор: ул. Кравцова 23/1,23/2,23/3, ул. Миляева 17-39,23а,23б

9 ноября 10:00 до 19:00 — кинотеатр «Казахстан», библиотека им. Толстого, школа детского творчества. Светофор : ул. Гоголя – ул. Алтынсарина

10 ноября 10:00 до 19:00 — магазин «Кайнар», «Север», «Эвелина», «Айналайн», ТД «Кристалл», «Центр слуха», ТОО «Глобус». Спальный сектор: ул. Алтынсарина 131, ул. Амангельды 72. Частный сектор: ул. Дулатова 85-111, ул. Амангельды 82-88, 86/1.

11 ноября 10:00 до 19:00 — детский сад «Белоснежка», Цвет-Сервис, ТОО «ДК«Жук-Агро». Частный сектор: 3 Челябинская 1-20,

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