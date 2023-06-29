Информация об отключении электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 29 июня по 1 июля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

29 июня по 5 июля с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Рудненская 2-7, ул. Мира 1-9,9а,9/1, ул. Целинная 22-26.

с 29 июня по 10 июля с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Плеханова 37-53, ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Целинная 33-45, ул. Строительная 41/1-41/12, 49, ул. Чернышевского 30-66.

29 июня с 10:00 до 20:00 — ТОО «Апис», ИП Логинов, швейный цех, ТОО «фирма «Интерьер V», кафе по пр. Абая – ул. Фролова. Частный сектор: ул. Дощанова 30,42-48, 9,9а,9б,7,5,2а, ул. Касымканова 3,5,5а, ул. Алтынсарина 95-103, ул. Журавлевой 1/1,8. Спальный сектор: ул. Павлова 41.

30 июня с 10:00 до 18:00 — кафе «Манго», «Рабат», ТОО «Теплокотулсервис», ТОО «Аракс-Инвест», страховая компания «Виктория», ИП «Сплошной», химчистка «Лаваджо», автомойка «Сильвер», офис «Рипако». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 130,132, 134,138, ул. Урицкого 4, ул. Железнодорожная 1,3, пр. Тауельсиздик 161,163. Частный сектор: пр. Тауельсиздик 143-145, ул. П. Борцов 83-87. Светофор: пр. Тауельсиздик – ул. Бородина, ул. Майлина – пр. Аль-Фараби

1 июля с 10:00 до 18:00 — КГУ им. А. Байтурсынова. Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 162, пр. Аль-Фараби 85, ул. Байтурсынова 49,

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