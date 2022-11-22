Информация об отключении электроэнергии в Костанае до конца недели

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 21 по 25 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 21 по 25 ноября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1-10, 4 пр. Лермонтова 1-14, 3 пр. Лермонтова 1-14, пр. Абая 287-305.

с 21 по 25 ноября 10:00 до 18:00 — ж/м Амангельды. Частный сектор: ул. Речная 5-38, 2 Речная 1а-72.

22 ноября 10.00 до 17.00 — ж/м Амангельды. Частный сектор: ул. Тепличная, 1 – 11, ул. Парковая 1-35.

22 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Касыханова 179 -203, 165 -175, 144-152, 152А

Частный сектор: ул. Алтынсарина 214 -228, 182 -212, маг.Партнер, Константино-Елениский собор

Частный сектор: ул. Шипина 50 -56, 53 -61а, 61

Частный сектор: ул. Рабочая 64 -74, 61, 61А -65, 65А

Частный сектор: ул. Пролетарская 74 -84

Частный сектор: ул. пр.Н. Назарбаева 67 -69

светофор ул. Алтынсарина — пр.Н. Назарбаева

23 ноября 10.00 до 17.00 — ж/м Амангельды. Частный сектор: ул. Ленина, 1 – 38, ул. Целинная, 1 – 37.

23 ноября 10:00 до 19:00 — спальный сектор: ул. Каирбекова, м-н Солнечный, стоматология Эра, м-н Балапан, аптека Цветная, Домик аптекаря, м-н Пивнов, оздоровительный комплекс «Олимп», ресторан Бродвей.

24, 25 ноября 10:00 до 19:00 — спальный сектор: ул. Строительная, 10,10А, 14, школа №17, Д/с «Мерей» при школе №17.

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