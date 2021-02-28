Информация об отключении электроэнергии в Костанае с 1 марта

План работ горэлектросети по Костанаю с 1 по 5 марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

1 марта 2021 года с 14:00 до 17:00 — ТОО «Шарм-80», АЗС «Эталон № 5», столовая по ул. Карбышева 117.

Частный сектор: 6 мкр. дома 20-87.

1 марта 2021 года с 10:00 до 16:00 — ТОО «Редан» по ул. Пушкина 55, аптека «Забота» по ул. Касымканова 74а. Спальный сектор: ул. Пушкина 59. Частный сектор: ул. Пушкина 39-55, ул. Касымканова 48-72. Светофор: ул. Пушкина-пр. Абая, ул. Пушкина-ул. Алтынсарина

2 марта 2021 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Ет-мясо» по ул. Беды 63, «Кредо» по ул. Баймагамбетова 111.

Частный сектор: ул. Баймагамбетова 77-147, ул. Комарова 39-82, ул. Элеваторная 16-69, 49/1-49/18, ул. Беды 2-14,67-110,104/1-104/13, ул. Сералина 1-22, 14/1-16/14, ул. Хакимжановой 35-108, 106/1-106/22,108/1-108/11, 92/1-92/25, 95/2-95/21. Светофор: ул. Баймагамбетова –ул.Наримановская

2 марта с 10:00 до 17:00 — Детский сад № 2 по ул. Хакимжановой 15, кафе «Евразия», гостиница «Моджо», «Де Марко», парикмахерская «Визит», «Мила». Частный сектор: ул. Баймагамбетова 32-50, ул. 5 Декабря 96-102,44/1-44/22.

3 марта с 10:00 до 17:00 — магазин «Западный», «Цветы». Спальный сектор: ул. Карбышева 27.

Частный сектор: ул. Карбышева 1-115,ул. Западная 7-17, ул. Ленинградская 98/3-98/11, 58/1-58/10, ул. Лесная 1-20.

3 марта с 10:00 до 17:00 — аквапарк «София», магазины «Бек», «Саламат», «Промтовары», спальный сектор: ул. Баймагамбетова 8. Частный сектор: ул. Баймагамбетова 2/1-2/2, 10-28.

4 марта с 10:00 до 17:00 — ЦОН по ул. Гашека 14, Департамент по делам обороны по ул. Маяковского 107.

Спальный сектор: ул. Гашека 12, 12/1,14,16, ул. Чкалова 1а,2а.

4 марта с 10:00 до 17:00 — Музыкальная школа, Стомед-элита, Лакомка, ТД Метрополис.

Спальный сектор: ул. Пушкина 54, ул. Амангельды 45,47, пр. Абая 173, ул. Касымканова 78,99.

5 марта с 10:00 до 17:00 — детский сад по ул. Каирбекова 149, школа № 14, офис «Гелиос», ТОО «Строн-Холдинг», магазин «Пальто» по пр. Абая 218. Частный сектор: ул. 5 Апреля 138-193, ул. Пролетарская 27-70, пр. Н. Назарбаева 29-49,48/1-48/10, ул. Каирбекова 133-175, ул. Шевченко 12-50,48/1-48/10, пр. 205-262, ул. Касымканова 122-161,140/1-140/6.

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