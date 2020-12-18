Информация об отключении воды в Костанае

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул.Промышленная,41 будет прекращена подача питьевой воды 19 декабря с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:
Организации:
ул. Промышленная,41 ТОО «СарыАркаАвтопром»
ул. Промышленная,45 ДСК ТОО «Костанай МБИ»
ул. Промышленная,41 ТОО «Евраз Каспиан Сталь»
ул.Промышленная,58 ТД «Солнечный»
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобствами.
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