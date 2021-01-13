Информация об отключении воды в Костанае

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах пр. Абая до ул. Алтынсарина, будет прекращена подача питьевой воды 15 января с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:
- Жилые дома по пр. Абая 39А
- Жилой частный сектор: ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина; Сибирский проезд; ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.
Соц. Объекты:
- СШ №18. ул. Алтынсарина 1
- Обл. ГАИ. пр. Абая 39
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобст
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области