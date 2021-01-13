Информация об отключении воды в Костанае

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах пр. Абая до ул. Алтынсарина, будет прекращена подача питьевой воды 15 января с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:

Жилые дома по пр. Абая 39А

Жилой частный сектор: ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина; Сибирский проезд; ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.

Соц. Объекты:

СШ №18. ул. Алтынсарина 1

Обл. ГАИ. пр. Абая 39

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобст

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