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Информация об отключении воды в Костанае

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В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах пр. Абая до ул. Алтынсарина, будет прекращена подача питьевой воды 15 января с 09:00 часов до 23:00 часов по следующим адресам:

  • Жилые дома по пр. Абая 39А
  • Жилой частный сектор: ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина; Сибирский проезд;  ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.

Соц. Объекты:

  • СШ №18. ул. Алтынсарина 1
  • Обл. ГАИ. пр. Абая 39

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