Информация об отключении воды в Костанае

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ГКП «КТЭК» информирует о том, что с 12 по 17 июня будет ограничена подача горячего водоснабжения в Костанае. Всего 8 домов.
ТОО «Строительная компания «Алматы Строй» подрядная организация занимающаяся текущими ремонтами внутриквартальных территорий обратилась в адрес тепловой компании с просьбой отключить горячую воду на участке по улице Дощанова.
Это значит, что с 12 по 17 июня без ГВС будут жилые дома:
ул. Дощанова 133А, 133Б, 135, 135А, 137;
ул. Мауленова, 10/3, 10/5, 10/7.
Как сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су», в связи с реконструкцией на сетях водопровода по улице Арыстанбекова в границах от улицы Чкалова до улицы Арыстанбекова — Абая будет прекращена подача питьевой воды 12 июня с 23:00 часов до 13 июня 08:00 часов по следующим адресам:
ул. Арыстанбекова 7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А, 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;
5 микрорайон 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13;
7 микрорайон 17А, 17Б, 21;
пр. Абая 9,9/1;
6 микрорайон – частный сектор
Социальные объекты:
ул. Арыстанбекова 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы),
баня «Дарай» , АЗС «Промбаза 7» ;
7 мкр 19 (маг.«Березка»);
пр.Абая,11 КЮИ
ул.Карбышева 42В,44,44/7,48.