Информация об открытии трасс в Костанайской области

5 декабря с 15-00 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д республиканского значения Костанайской области:

1) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 218-232км (от с Октябрьский до гр. Акмолинской области)

2) А-16 » Жезказган-Петропавловск» 339-377км от г. Аркалык до гр. Акмолинской области для всех видов транспорта

Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д республиканского значения Костанайской области:

1) А-21 «Мамлютка-Костанай» 250-404км (от г.Тобыл до с.Узынколь).

2) М-36 «Граница РФ на Екатеринбург-Алматы» 556-683 км (от г. Тобылй до п. Сарыколь).

3) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 108-218 км (от п. Аулиеколь до п. Октябрьский).

Также отрыты дороги:

1- Костанай –Введенка -8-74 км,

2- Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;

3- Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;

4- Айет-Варваринка –граница РФ- 0-40 км;

5- Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;

6- Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;

7- Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;

8- Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;

9- Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;

10- Койбагар-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

11- «Тобыл-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км;

12- «Подъезд к с. Загаринка» 0-17 км;

13- «Подъезд к с. Архиповка» 0-12 км;

14- «Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» 0-46 км;

15- «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км;

16- «Сарыколь-Б.Дубравы» 0-56 км;

17- «Обход г. Рудный» 0-9 км.

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