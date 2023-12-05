Информация об открытии трасс в Костанайской области

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5 декабря с 15-00 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д республиканского значения Костанайской области:
1) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 218-232км (от с Октябрьский до гр. Акмолинской области)
2) А-16 » Жезказган-Петропавловск» 339-377км от г. Аркалык до гр. Акмолинской области для всех видов транспорта
Кроме того, ранее сообщалось, что в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д республиканского значения Костанайской области:
1) А-21 «Мамлютка-Костанай» 250-404км (от г.Тобыл до с.Узынколь).
2) М-36 «Граница РФ на Екатеринбург-Алматы» 556-683 км (от г. Тобылй до п. Сарыколь).
3) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 108-218 км (от п. Аулиеколь до п. Октябрьский).
Также отрыты дороги:
1- Костанай –Введенка -8-74 км,
2- Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;
3- Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;
4- Айет-Варваринка –граница РФ- 0-40 км;
5- Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;
6- Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;
7- Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;
8- Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;
9- Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;
10- Койбагар-Карасу-Севастопольское 0-124 км;
11- «Тобыл-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км;
12- «Подъезд к с. Загаринка» 0-17 км;
13- «Подъезд к с. Архиповка» 0-12 км;
14- «Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» 0-46 км;
15- «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км;
16- «Сарыколь-Б.Дубравы» 0-56 км;
17- «Обход г. Рудный» 0-9 км.