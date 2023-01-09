Информация об открытии трасс в Костанайской области

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9 января с 10.40 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-231), участок «г. Астана-г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.
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9 января с 11.30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения (г. Екатеринбург-г.Алматы км.1003-1247), участок «г.Астана-г. Атбасар» для всех видов транспортных средств.