Информация об отмене уроков в Костанае, Рудном и Костанайском районе

Информация об отмене уроков в Костанае от отдела образования.

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В Костанае отмена занятий для школьников с 0-9 класс первой смены.

Дистанционное обучение 0-9 класс первой смены.

В Рудном дистанционное обучение будет проводиться с 0 по 11 классы первой и второй смены.

Дистанционно будут заниматься и школьники Костанайского района.

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