Информация об отмене уроков в Костанае, Рудном и Костанайском районе

Информация об отмене уроков в Костанае от отдела образования.
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В Костанае отмена занятий для школьников с 0-9 класс первой смены.
Дистанционное обучение 0-9 класс первой смены.
В Рудном дистанционное обучение будет проводиться с 0 по 11 классы первой и второй смены.
Дистанционно будут заниматься и школьники Костанайского района.
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Tags: Алау