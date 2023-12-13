Информация по обучению школьников и студентов во вторую смену в Костанайской области

Сообщения рассылают районные и городские отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 2 смены 0-11 классов школ Мендыкаринского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Житикаринского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 13.12.2023 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Студенты колледжей г.Костаная второй смены переведены на дистанционное обучение. Колледжи в городах и районах области решение принимают самостоятельно, ориентируясь на температурные показатели

Температура воздуха -31°С, учащиеся 2 смены с 0 по 11 класс школ Карасуского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30°С, учащиеся 2 смены с 0 по 11 класс школ Карабалыкского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -23°С. скорость ветра 8 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

Уточняем, что мы публикуем информацию не задерживаем, мы публикуем её по мере поступления от отделов образования.

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