Информация по обучению школьников во вторую смену

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

В связи с погодными условиями: гололёд, дождь, 5 декабря 2023 г., занятия 2 смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Карасуский район. Вторая смена переводится на дистанционное обучение.

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Аулиеколь: в связи с погодными условиями, во избежание травматизма 5 декабря занятия в 2 смене (1-11 классы) переводятся на дистанционный формат обучения

Мендыкаринский район. В связи с погодными условиями (гололед) 05.12.2023 года занятия 2 смены для учащихся 0-11 классы переведены на дистанционное обучение.

Карабалыкский район и Узункольский районы , 2 смена переводится на дистанционное обучение.

Материал дополняется.

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