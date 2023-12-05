Информация по обучению школьников во вторую смену

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Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.
В связи с погодными условиями: гололёд, дождь, 5 декабря 2023 г., занятия 2 смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.
Карасуский район. Вторая смена переводится на дистанционное обучение.
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Аулиеколь: в связи с погодными условиями, во избежание травматизма 5 декабря занятия в 2 смене (1-11 классы) переводятся на дистанционный формат обучения
Мендыкаринский район. В связи с погодными условиями (гололед) 05.12.2023 года занятия 2 смены для учащихся 0-11 классы переведены на дистанционное обучение.
Карабалыкский район и Узункольский районы , 2 смена переводится на дистанционное обучение.
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