Информация по перекрытию улицы в Костанае

Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.

В связи с производственной необходимостью, с 11 марта по 14 марта 2020 года будет произведено перекрытие улицы Бородина в границах от улицы Фабричная до ул. Лермонтова.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

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