Информация по проезду в автобусах Костаная для пенсионеров и школьников

Информацию для школьников и пенсионеров сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

С 1 ноября вводится дифференцированный тариф для всех категорий пассажиров.

Пенсионерам и детям для получения льгот необходимо иметь социальные карты только на городских маршрутах.

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