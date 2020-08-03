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Информация по ситуации с заболеваемостью пневомнией в Костанайской области

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Информацию предоставили в областном оперативном штабе.

По данным областного управления здравоохранения Костанайской области, за 2 августа и за неделю по Костанайской области количество госпитализаций пациентов с пневмонией в сравнении с 1 августа в стационары области снизилось на 83% (1 против 6 случаев за 01.08.2020 г).

Отмечается снижение числа госпитализированных в стационары с пневмонией за неделю на 78% (с 27 июля по 2 августа 2020 года – 88 случаев) в сравнении с предыдущей неделей (с 20 июля по 26 июля 2020 года – 398 случаев).

 

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