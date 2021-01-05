Информацию о досрочных выборах в Костанайской области рассылают казахстанцы

Казахстанцы рассылают сообщение о том, что в Костанайской области на закрытых избирательных участках проводят досрочные выборы. Информацию о досрочных выборах официально опровергли в областной избирательной комиссии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Пост о досрочных выборах опубликовал 4 января на своей странице в Facebook Ермек Нарымбай. Он написал, что досрочно голосуют на участке в санатории «Сосновый» в Алтынсаринском районе Костанайской области. И попросил подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко сообщил, что информация, указанная в посте, не соответствует действительности. По его словам, согласно Закону «О выборах в РК» избирательные бюллетени доставляются на избирательные участки не ранее трех и не позднее чем за один день до дня выборов.

«Территориальные избирательные комиссии и тем более участковые комиссии бюллетени еще не получили. Поэтому никакого голосования пройти не могло. Избирательный участок на территории санатория является участком временного пребывания. Только за пять дней до выборов уточняются списки избирателей, которые будут там голосовать. Только сегодня станет известно, сколько людей там будут отдыхать в день выборов. Затем списки граждан будут сформированы и переданы в участковую избирательную комиссию. И только после этого на участок доставят необходимое количество бюллетеней. Это произойдет за день до дня выборов. То есть бюллетени будут доставлены только восьмого числа. Ни о каком «досрочном голосовании» 4 января не может идти и речи», — пояснил Малашко.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 10 января.

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