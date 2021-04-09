Информацию о надбавке к пенсии рассылают казахстанцы

Казахстанцы распространяют в WhatsApp сообщение о том, что в мае все пенсионеры получат надбавку к пенсии в размере 40 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

При этом в сообщении отмечается, что соответствующий указ якобы подписал Президент страны.

Информацию из рассылки опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Информация о новых денежных прибавках к пенсиям с мая в размере 40 тысяч тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Действующим законодательством не предусмотрены никакие надбавки и доплаты к пенсиям. В настоящее время пенсия состоит из трех составляющих: базовая, солидарная и накопительная», — сообщили в Минтруда.

В ведомстве напоминают, что казахстанцы, достигшие пенсионного возраста, в настоящее время имеют право на следующие выплаты:

базовую пенсионную выплату, которая предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100 процентов прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты);

солидарную пенсию при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев по состоянию на 1 января 1998 года (размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода в предпенсионный период);

пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных накоплений (до их исчерпания).

Казахстанцев призвали доверять только информации из официальных источников.

Также в Минтруда напомнили о том, что за распространение ложной информации предусмотрено наказание по закону.

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