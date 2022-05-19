Информацию о продаже сирот из Казахстана за рубеж опровергли в МОН

В Telegram распространяют документ с расценками некой неправительственной организации по международному усыновлению. Автор пересылаемого сообщения утверждает, что казахстанских сирот продают за границу под видом усыновления, сообщает Stopfake.kz.

В Министерстве образования и науки отметили, что усыновление казахстанских детей за рубежом может производиться только через аккредитованные некоммерческие агентства, которые не вправе извлекать выгоду из своей деятельности.

«Решение об отказе либо продолжении процедуры усыновления принимается коллегиально после проверки документов иностранных усыновителей на соответствие требованиям законодательства», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, документ из пересылаемого сообщения – пятилетней давности, и указанный в нём список агентств неактуален, не говоря уже о том, что ни одно из них не входит в число аккредитованных в нашей стране. В документе указываются не «цены на детей», а суммы расходов, связанных с усыновлением и переездом ребёнка.