Информацию о провокации на границе Костанайской области прокомментировали в МВД

Кадры из видео.

В социальных сетях распространяется видео, на котором якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. Кадры прокомментировали в Министерстве внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

На распространяемом видео показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области и сейчас туда стягивают технику.

Как следует из комментария МВД, это фейк.

«МВД Казахстана сообщает, что информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на кадрах видео изображена колонна автотранспорта Национальной гвардии.

«Она направлялась на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в МВД.

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