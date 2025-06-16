Информация о раздаче очередникам в 2025 году в Алматинской области бесплатных 10 соток земли не соответствует действительности, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе акимата Алматинской области:

«В связи с распространением информации о якобы предоставляемых бесплатных 10 сотках в 2025 году сообщаем, что данная информация является ошибочной. Так как в настоящее время ведутся работы по переводу земель из дачных массивов в земли населенных пунктов с последующим изменением их целевого назначения в ИЖС или ЛПХ».

По данным ведомства, в текущем году планируется присоединить 23 дачных массива общей площадью 123 га.

«​При этом, если после интеграции земель будут свободные участки, такие земельные участки будут предоставляться в порядке очереди».

Пресс-служба акимата Алматинской области

Согласно информации, в Алматинской области на 2025 год в очереди на получение бесплатных 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) состоят около 1 284 488 человек.

«Однако, по данным на 2024 год, в этом году в области не планируется выдача участков под ИЖС, поскольку отсутствуют свободные земельные участки, готовые к предоставлению очередникам. В 2023 году в Алматинской области было выдано 4 300 земельных участков, что составляет менее 0,4% от общего числа очередников. Процесс предоставления участков осуществляется по мере подготовки площадок и появления свободных территорий, что обусловлено ограниченными ресурсами и необходимостью обеспечения инфраструктурой», — отметила пресс-служба акимата Алматинской области.

Жаре конец? Прогноз погоды от синоптиков Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 июня представили синоптики Казгидромета. На большей части республики прохождение...

"Убийц" казахстанских дорог будут искать новые системы В марте 2024 года на заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил...