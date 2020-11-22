Информацию о Telegram-боте для сбора личных данных рассылают казахстанцы

Telegram-бот i42500enbekkz_Bot, по средствам которого неизвестные лица предлагают гражданам отправить свой ИИН и номер мобильного телефона для получения информации о возможных социальных выплатах, является фейком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МТСЗН РК .
«Министерство труда и социальной защиты населения РК не запускало подобные Telegram-боты. Сотрудники МТСЗН РК не запрашивают у граждан личную информацию. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — говорится в сообщении ведомства.
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