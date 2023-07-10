Информацию о Telegram-каналах со сливами ответов ЕНТ передали полицейским

Правоохранительные органы рассмотрят вопрос ответственности администраторов каналов, сообщает informburo.kz.

Министерство науки и высшего образования передало в правоохранительные органы данные о Telegram-каналах, в которых публиковали ответы на вопросы Единого национального тестирования. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

На брифинге в СЦК журналисты обратили внимание, что в различных мессенджерах в открытую публикуют как отдельные вопросы ЕНТ, так и целые базы по предметам. Глава центра тестирования рассказал, что в этом году фиксировались факты, когда абитуриенты проносили в аудиторию смартфоны и распространяли вопросы через соцсети.

«Эти вопросы были исключены из базы. Соответственно, результаты этих абитуриентов были аннулированы. У нас также есть Telegram-каналы, которые так и называется «Сливы», это очень популярный термин у абитуриентов. В этом году мы проделали большую работа по ним – результат на лицо, если вы следите за ними. Есть и некоторые каналы, которые, чтобы набрать аудиторию, публикуют вопросы пробного ЕНТ или те вопросы, которые не имеют отношение к тестированию. Мы проработали по ним и передали информацию в правоохранительные органы, которые будут этими вопросами заниматься», – сказал Руслан Емелбаев.

На самых популярных каналах со сливами количество подписчиков достигает 70 тысяч, отметил он. Некоторые каналы были закрыты, часть – полностью удалили материалы.

Глава НЦТ не смог уточнить, сколько вопросов исключили из базы из-за распространения ответов. По его словам, всего в тестировании использовали более 30 тысяч вопросов, которые не повторялись.

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