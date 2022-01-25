Информацию о выплатах к 8 марта распространяют в Казнете

В соцсетях распространяют фейковую информацию о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню, передает zakon.kz.

Распространяемая в социальных сетях информация о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню – 8 марта является недостоверной.

Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараза

Фото: акимат Тараза

Акимат просит граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников

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