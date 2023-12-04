Информацию о выплатах казахстанцам за НДС прокомментировали в Минтруда РК.

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена компенсация за НДС, не соответствует действительности.

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке.

«Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — сообщает Минтруда РК.

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