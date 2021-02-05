Информацию о заболеваемости коронавирусом озвучили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

4 февраля в Костанайской области зарегистрировано 83 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 21 — г.Рудный, 5 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей г.Житикары, Алтынсаринского района, 3 – Сарыкольского и Узункольского районов, 2 – г.Лисаковск Карабалыкского района, 1 – Камыстинского и Аулиекольского районов.

69 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган».

Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 04 февраля 2021г зарегистрировано 10646 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9184.

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