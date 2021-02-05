Информацию о заболеваемости коронавирусом озвучили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
4 февраля в Костанайской области зарегистрировано 83 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 21 — г.Рудный, 5 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей г.Житикары, Алтынсаринского района, 3 – Сарыкольского и Узункольского районов, 2 – г.Лисаковск Карабалыкского района, 1 – Камыстинского и Аулиекольского районов.
69 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган».
Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 04 февраля 2021г зарегистрировано 10646 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9184.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области