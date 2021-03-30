Информацию об эпидобстановке по COVID-19 распространил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

29 марта в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,28%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный и г.Лисаковск по 6, Сарыкольский район -3, Житикаринский – 2, Алтынсаринский, Амангельдинский, Мендыкаринский районы и г.Аркалык по 1.

34 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г по 29 марта 2021г зарегистрировано 13747 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12233

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.