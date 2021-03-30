Информацию об эпидобстановке по COVID-19 распространил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
29 марта в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,28%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный и г.Лисаковск по 6, Сарыкольский район -3, Житикаринский – 2, Алтынсаринский, Амангельдинский, Мендыкаринский районы и г.Аркалык по 1.
34 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г по 29 марта 2021г зарегистрировано 13747 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12233
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области