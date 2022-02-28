Информацию об отключении WhatsApp в Казахстане прокомментировали в МОН

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Казахстанцы рассылают сообщение о том, что на территории страны перестанет работать мессенджер WhatsApp. Эту информацию прокомментировали в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.
Автор рассылки утверждает, что «отключение» популярного мессенджера в Казахстане произойдет из-за «санкций».
«По школам официальную информацию кинули, что работать больше не будет в связи с санкциями. Завтра в 9.00 отключат WhatsApp. Больше работать не будет», — говорится в рассылке.
Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки.
«Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН», — заявили в пресс-службе ведомства.
Как отмечает издание, нет никаких оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана. Также подчеркивается, что в отношении Казахстана никаких санкций не вводилось.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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