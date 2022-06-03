Информационное сообщение для СМИ РК о деятельности в день республиканского референдума и предшествующий ему день

5 июня т.г. состоится республиканский референдум по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

В этой связи Министерство информации и общественного развития напоминает, согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме» любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена.

Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в сети Интернет агитацию референдума запрещается.

Исходя из смысла и содержания понятия «агитация», в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум.

Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.

Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается.

Так же на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах и т.п.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.