Информационное сообщение для СМИ РК о деятельности в день республиканского референдума и предшествующий ему день

tengrinews.kz
5 июня т.г. состоится республиканский референдум по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
В этой связи Министерство информации и общественного развития напоминает, согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме» любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена.
Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в сети Интернет агитацию референдума запрещается.
Исходя из смысла и содержания понятия «агитация», в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум.
Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.
Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается.
Так же на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах и т.п.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: