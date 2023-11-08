Инициативу по созданию международной организации по русскому языку объяснил Токаев

Как отметил Президент Казахстана, важным объединяющим фактором Содружества Независимых Государств было и остается общее культурно-гуманитарное пространство. При этом одной из составляющих успеха нашего взаимовыгодного сотрудничества в этом измерении является сложившийся баланс гармоничного развития языков народов стран СНГ и русского языка, об этом сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия.

«При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков. Особо хочу отметить, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана. Важно, что Организация обладает правосубъектностью и будет открыта для присоединения других стран, не входящих в СНГ. Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ, а Санкт-Петербург в качестве культурной столицы Содружества в 2023 году внес заметный вклад в укрепление культурных связей между странами СНГ. В данном контексте культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений. Взаимодействие в этой сфере в последнее время весьма насыщенно», — отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что проходят Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино. Проводимый в этом году проект «Русские сезоны» пользуется большим зрительским успехом в Казахстане. Укрепляется сотрудничество в области творческого образования, а также в музейно-библиотечной сфере. Артисты и коллективы из Казахстана традиционно принимают активное участие в культурных мероприятиях на территории России.

«Уверен, эта традиция продолжится и в будущем на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России. В целом, за тридцатилетний период становления и развития СНГ межкультурный диалог, безусловно, подтвердил свою важную роль в деле распространения общих культурных и гуманистических ценностей на пространстве Содружества. Считаю данное направление важнейшей основой духовного единства СНГ, «золотым мостом», прочно связывающим наши страны и народы», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

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