USD 464.49
EUR 496.17
RUB 5.03
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Инициативу по созданию международной организации по русскому языку объяснил Токаев

Инициативу по созданию международной организации по русскому языку объяснил Токаев

pixabay.com

Как отметил Президент Казахстана, важным объединяющим фактором Содружества Независимых Государств было и остается общее культурно-гуманитарное пространство. При этом одной из составляющих успеха нашего взаимовыгодного сотрудничества в этом измерении является сложившийся баланс гармоничного развития языков народов стран СНГ и русского языка, об этом сообщает Акорда. 

Глава государства подчеркнул, что сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия.

«При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков. Особо хочу отметить, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана. Важно, что Организация обладает правосубъектностью и будет открыта для присоединения других стран, не входящих в СНГ. Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ, а Санкт-Петербург в качестве культурной столицы Содружества в 2023 году внес заметный вклад в укрепление культурных связей между странами СНГ. В данном контексте культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений. Взаимодействие в этой сфере в последнее время весьма насыщенно», — отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что проходят Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино. Проводимый в этом году проект «Русские сезоны» пользуется большим зрительским успехом в Казахстане. Укрепляется сотрудничество в области творческого образования, а также в музейно-библиотечной сфере. Артисты и коллективы из Казахстана традиционно принимают активное участие в культурных мероприятиях на территории России.

«Уверен, эта традиция продолжится и в будущем на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России. В целом, за тридцатилетний период становления и развития СНГ межкультурный диалог, безусловно, подтвердил свою важную роль в деле распространения общих культурных и гуманистических ценностей на пространстве Содружества. Считаю данное направление важнейшей основой духовного единства СНГ, «золотым мостом», прочно связывающим наши страны и народы», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Прогноз погоды на 9-11 ноября от синоптиков
Следующая новость

Стоит ли казахстанцам ожидать скачка цен на продукты накануне Нового года