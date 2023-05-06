Иномарка столкнулась со скутером в Костанае

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Авария произошла днем 4 мая на улице Маяковского.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, водитель автомашины «Фольцваген», при повороте налево не уступил дорогу водителю скутера, который двигался по прямой во встречном направлении.
В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения. Водитель автомашины направлен на медицинское освидетельствование.
Процессуальное решение по факту ДТП будет принято после заключения экспертизы. В Департаменте полиции в очередной раз акцентировали внимание на необходимость соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.