Иномарка столкнулась со скутером в Костанае

Авария произошла днем 4 мая на улице Маяковского.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, водитель автомашины «Фольцваген», при повороте налево не уступил дорогу водителю скутера, который двигался по прямой во встречном направлении.

В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения. Водитель автомашины направлен на медицинское освидетельствование.

Процессуальное решение по факту ДТП будет принято после заключения экспертизы. В Департаменте полиции в очередной раз акцентировали внимание на необходимость соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.