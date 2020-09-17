Иномарка врезалась в фонарь в центре Костаная

16 сентября в 21:27 часов на пульт «102» города Костаная поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Абая – Аль-Фараби автомашина марки «Daimler» совершила наезд на фонарный столб.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что водитель «Daimler» под управлением 21-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, следовавшего по проспекту Абая со стороны КЖБИ в сторону КСК, на пересечении улиц Абая – Аль-Фараби не справился с рулевым управлением, совершил наезд на рекламный билборд и после опрокидывания повредил фонарный столб.

По факту ДТП собран материал по статье 610 часть 1 КоАП РК. Пострадавших нет.

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