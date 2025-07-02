С 1 июля начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, об этом сообщает Минцифры РФ.

С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь.

Более 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учётную запись Госуслуг и регистрировать биометрию за один визит.

Ограничения связи для нарушивших правила иностранцев

Неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу.

По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учётную запись Госуслуг. Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учётную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

Как переоформить договор иностранцам, которые находятся в России

Проверьте количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе «Сим-карты» на Госуслугах

Расторгните договоры по лишним номерам

Обратитесь в салон связи и подтвердите личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учётную запись на Госуслугах, зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.

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