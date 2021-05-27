Иностранцам необходимо встать на учет или выехать из страны — ДП Костанайской области

Иностранцам, которые не урегулировали свой срок пребывания, необходимо встать на учет или выехать из страны. Об этом сообщает управление миграционной службы департамента полиции Костанайской области.

До 5 июня 2021 года иностранные граждане, у которых истек или истекает срок пребывания (разрешение на временное проживание, виза) могут выехать из страны без привлечения к административной ответственности.

До указанного срока иностранцы должны покинуть страну или узаконить свое пребывание. Для получения разрешения на временное пребывание или продление срока пребывания принимающей стороне (физические или юридические лица) необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания в районах и городах области в отделы полиции, в областном центре по адресу г.Костанай ул.Тәуелсіздік, 114.

Получить разрешение на временное проживание можно по следующим основаниям:

• На работу

• Воссоединение семьи

• На учебу

• На лечение

• Миссионерская деятельность

• На постоянное место жительство

После 5 июня к нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

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