Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан

Повышение инвестиционной и туристкой привлекательности Казахстана – одна из стратегических задач, поставленных президентом РК перед государственными органами. В связи с этим МВД продолжает работу по упрощению процедур и ускорению сроков оказания государственных услуг в области миграции, сообщает пресс-служба МВД РК.

В текущем квартале МВД перевело услугу «Приглашение иностранца» в электроннный формат. Оформление приглашения на въезд – это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых министерством внутренних дел.

«И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала время: сбор документов, личная явка в Посольство Казахстана и ожидание ответа, которое могло затянуться на 30 и более дней. Теперь эту услугу можно получить не выходя из дома всего за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz», — сообщили в МВД РК.

В личном кабинете на визово-миграционном портале лицу, оформляющему приглашение иностранца, необходимо:

✅заполнить заявку и внести данные иностранца;

✅через платёжный шлюз электронного правительства оплатить государственную пошлину (0,5 МРП за каждого приглашаемого);

спустя 5 рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит 10-значный регистрационный номер приглашения, который необходимо сообщить иностранному гражданину.

✅иностранный гражданин заполняет заявку на визово-миграционном портале;

спустя 15 минут иностранец получит электронную визу.

✅распечатать электронную визу и предъявить сотрудникам Пограничной службы при прохождении паспортного контроля на границе Казахстана.

В настоящее время услуга электронного приглашения иностранцам доступна для оформления однократных электронных виз категорий «В1», «В2» и «В3» для въезда в Казахстан с деловыми целями, и категории «В10» — с частными целями.

Следует отметить, что в настоящее время с помощью электронной визы можно пройти паспортный контроль в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы. Распространить такой порядок в других пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан планируется в течение 2020 года.