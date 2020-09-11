Иностранцам продлили срок пребывания в Казахстане

Правительство продлило срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября из-за карантина и закрытых международных рейсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В связи с пандемией коронавируса по-прежнему многие международные авиарейсы приостановлены, а границы государств закрыты. По этой причине многие иностранцы до сих пор не могут выехать из Казахстана и вернуться на родину.

В этой ситуации правительство приняло решение продлить срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября 2020 года. Также признаются действительными документы, срок действия которых истек или истекает с 16 марта по 1 ноября 2020 года», — сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов.

К таким относятся:

• документ, удостоверяющий личность;

• визы;

• разрешение на временное проживание;

• вид на жительство;

• трудовой патент;

• разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без визы, тоже продлевается срок возможного нахождения в стране до 1 ноября 2020.

«Если иностранец планирует остаться после этого срока, то принимающей стороне необходимо до 1 ноября обратиться в миграционную службу для оформления документов на право дальнейшего пребывания.