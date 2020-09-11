Иностранцам продлили срок пребывания в Казахстане

Правительство продлило срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября из-за карантина и закрытых международных рейсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
«В связи с пандемией коронавируса по-прежнему многие международные авиарейсы приостановлены, а границы государств закрыты. По этой причине многие иностранцы до сих пор не могут выехать из Казахстана и вернуться на родину.
В этой ситуации правительство приняло решение продлить срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября 2020 года. Также признаются действительными документы, срок действия которых истек или истекает с 16 марта по 1 ноября 2020 года», — сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов.
К таким относятся:
• документ, удостоверяющий личность;
• визы;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• трудовой патент;
• разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без визы, тоже продлевается срок возможного нахождения в стране до 1 ноября 2020.
«Если иностранец планирует остаться после этого срока, то принимающей стороне необходимо до 1 ноября обратиться в миграционную службу для оформления документов на право дальнейшего пребывания.
Работодатели, которые оформили разрешение на привлечение иностранного работника, могут до 1 ноября обратиться в Управление миграционной службы за визой С3. Такая категория визы выдается независимо от категории визы, по которой он прибыл», — пояснил Сейтжанов.
Иностранцы, которые в настоящий момент находятся в Казахстане и являются членами семьи граждан Казахстана, вправе при наличии оснований обратиться с ходатайством за визой С2 — для воссоединения семьи.
Иностранцы могут повторно обратиться с заявлением на выдачу вида на жительство, даже если документы, полученные в стране гражданства, истекли или истекают в период с 16 марта по 31 октября. Такие документы признаются действительными до 1 ноября 2020 года.
Приостановлено течение срока нахождения за пределами Казахстана тех иностранцев, которые обладают видом на жительство в Казахстане и в настоящее время находятся за рубежом. Срок их отсутствия будет исчисляться с 1 ноября 2020 года.
«До 1 ноября 2020 года иностранцы и принимающие лица не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение сроков пребывания», — заверил Сейтжанов.
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