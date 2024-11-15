Иностранцам в Казахстане обновили правила получения вида на жительство

Министр внутренних дел Казахстана утвердил новую редакцию правил оказания государственной услуги по выдаче видов на жительство иностранцам и удостоверений лицам без гражданства. Соответствующие изменения внесены приказом от 29 июня 2026 года.
Согласно новым правилам, оформить вид на жительство впервые смогут иностранцы, достигшие 16-летнего возраста и получившие разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган полиции через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по месту жительства.
Документ также регламентирует порядок обмена вида на жительство. Он производится в случае окончания срока действия документа, его утраты, непригодности для использования, смены гражданства, а также при изменении фамилии, имени, отчества, даты или места рождения либо при обнаружении ошибок в ранее выданных документах.
Для первичного оформления потребуется действующий заграничный паспорт и уведомление о выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане. Кроме того, обязательной процедурой станет дактилоскопическая регистрация.
При обмене документа перечень необходимых бумаг зависит от причины обращения. Например, при утрате потребуется письменное объяснение обстоятельств, а в случае кражи — талон-уведомление из органов полиции. При изменении персональных данных необходимо представить документы, подтверждающие эти изменения.
Результат оказания государственной услуги выдается в бумажном виде через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Если заявитель не заберет готовый документ, он будет храниться в корпорации в течение одного года, после чего подлежит уничтожению.
Государственная услуга оказывается на платной основе. Размер госпошлины за выдачу вида на жительство составляет 0,2 МРП, или 865 тенге в 2026 году. Оплатить ее можно в банках, через мобильные приложения либо с помощью QR-кода.
При оформлении документа в ускоренном порядке предусмотрена дополнительная плата. В зависимости от выбранного способа изготовления срок оформления составит от одного до нескольких рабочих дней. После изготовления документы доставляются в подразделения миграционной службы или Государственную корпорацию для последующей выдачи заявителям.
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